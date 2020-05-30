В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

Гибель Джорджа Флойда

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки в этом городе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.