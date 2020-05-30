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2020-05-30T05:17
https://ria.ru/20200530/1572208010.html
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
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РИА Новости

В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

05:09 30.05.2020 (обновлено: 05:17 30.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
Акция протеста в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
Столкновения протестующих с полицией, задержания и акты вандализма происходят в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас).
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
04:45
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Кроме того, по данным агентства, аналогичные случаи были зафиксированы днем ранее в четверг в Финиксе (штат Аризона) и Денвере (штат Колорадо).

Гибель Джорджа Флойда

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки в этом городе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Белый дом в Вашингтоне
04:32
Белый дом ненадолго закрыли из-за протестов, сообщает СМИ
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаНью-Йорк (город)МиннеаполисАльбукеркеСан-Хосе (город)ХьюстонАтлантаСШАВ мире
Популярные комментарии
Всё плохое в виде "цветных революций" и массовых беспорядков, что Штаты создают для других стран-своих конкурентов, бумерангом возвращается к их создателям... Это очень логично и закономерно!
30 мая, 05:46
Игорь Соколов
148401016
Да, вам, хохлам, теперь не забалуешь. Аваков не Янукович, чубы быстро повыкорчевывает
30 мая, 05:54
Аджип Сандал
51140007
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