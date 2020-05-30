SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии

"В 2019 году расходы на вооружение составили 1,9 триллиона долларов, это рекордно высоких уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать. Это будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают правительства. К сожалению, нет повода ожидать, что выбор может быть сделан в пользу резкого сокращения расходов", - сказал РИА Новости Смит.