Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому

"Арест бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена за жестокое убийство Джорджа Флойда — заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени. И мы хотим, чтобы других полицейских арестовали тоже. Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских", - говорится в заявлении.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.