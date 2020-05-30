Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в Миннеаполисе, требует переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие, говорится в заявлении членов семьи, которое опубликовал представляющий их адвокат Бен Крамп.
"Арест бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена за жестокое убийство Джорджа Флойда — заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени. И мы хотим, чтобы других полицейских арестовали тоже. Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских", - говорится в заявлении.
Чавен был обвинен по двум статьям — убийство третьей степени, то есть по неосторожности. Статья "убийство первой степени" примерно соответствует российской формулировке "убийство с отягчающими обстоятельствами".
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.