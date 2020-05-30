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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-05-30T04:41
https://ria.ru/20200530/1572207827.html
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
https://cdn25.img.ria.ru/images/152708/02/1527080211_0:191:1834:1223_1036x0_80_0_0_ad19d96d17e0d449769eea86d663f510.jpg
РИА Новости

В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров

04:40 30.05.2020 (обновлено: 04:41 30.05.2020)
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© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новые спецматериалы, которые применяются в создании военной техники для защиты ее от обнаружения радиолокационными станциями противника, создаются в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
"Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения", - сказали в компании.
Также в холдинге разработан защитно-маскировочный экран, позволяющий защитить военную технику от высокоточного оружия.
"Защитно-маскировочный экран успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение МО РФ. Предприятие готово к серийному производству", - сказали в пресс-службе.
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Там пояснили, что защитно-маскировочный экран на базе наноструктурного ферромагнитного микропровода предназначен для скрытия от средств разведки противника и защиты военной техники от современных средств поражения, действующих из верхней полусферы, в том числе и высокоточного оружия. Экран, разработанный в ЦКБ РМ (входит в "Росэлектронику"), обеспечивает защиту укрываемой бронетехники комбинированным гибким покрытием от боеприпасов кумулятивного действия с головками самонаведения.
"Конструкция защитно-маскировочного экрана позволяет снизить вероятность поражения техники, а также важных стратегических объектов военного и гражданского назначения (пункты управления, базы ВМФ, ВВС, склады вооружений, атомные электростанции и др.)", - отметили в холдинге.
Уникальность этого материала в том, что он позволяет создавать укрытия различной формы и размера.
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Новое оружие РоссииРоссияРоссийская электроникаРостехБезопасность
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