В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новые спецматериалы, которые применяются в создании военной техники для защиты ее от обнаружения радиолокационными станциями противника, создаются в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга " Новые спецматериалы, которые применяются в создании военной техники для защиты ее от обнаружения радиолокационными станциями противника, создаются в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга " Росэлектроника " (входит в Ростех ).

"Ведется разработка и применение в конструкции частей вооружения, военной и специальной техники тонкослойных конструкционных материалов со сниженным коэффициентом отражения", - сказали в компании.

Также в холдинге разработан защитно-маскировочный экран, позволяющий защитить военную технику от высокоточного оружия.

"Защитно-маскировочный экран успешно прошел государственные испытания и был принят на снабжение МО РФ. Предприятие готово к серийному производству", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что защитно-маскировочный экран на базе наноструктурного ферромагнитного микропровода предназначен для скрытия от средств разведки противника и защиты военной техники от современных средств поражения, действующих из верхней полусферы, в том числе и высокоточного оружия. Экран, разработанный в ЦКБ РМ (входит в "Росэлектронику"), обеспечивает защиту укрываемой бронетехники комбинированным гибким покрытием от боеприпасов кумулятивного действия с головками самонаведения.

"Конструкция защитно-маскировочного экрана позволяет снизить вероятность поражения техники, а также важных стратегических объектов военного и гражданского назначения (пункты управления, базы ВМФ, ВВС, склады вооружений, атомные электростанции и др.)", - отметили в холдинге.