Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Граждане чаще всего пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов, показало исследование банка " Граждане чаще всего пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов, показало исследование банка " Русский Стандарт ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили прошлогодние данные по всем операциям, которые клиенты совершали в мобильном банке. Были проанализированы возрастная и географическая структура, самые востребованные платежи, средняя сумма перевода.

Так, по итогам минувшего года у клиентов двух средних возрастных групп (31-40 лет и 41-50 лет) по количеству лидируют операции пополнения собственной карты с карты стороннего банка — их доля составила 21,6% и 24,1% соответственно. И лишь у молодых людей 21-30 лет на первой строчке расположилось погашение кредитов с карт сторонних банков, которое заняло в этом сегменте 30,4% всех операций.

"Эксперты отмечают: в последнее время me2me переводы набирают все большую популярность среди представителей разных возрастов на фоне растущей финансовой грамотности и всеобщей смартфонизации. Преимущества этих опций оценило и старшее поколение: 25,9% всех операций в мобильном приложении за 2019 году у клиентов 51-60 лет приходится именно на me2me переводы", — также отметили аналитики.