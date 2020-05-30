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2020-05-30T10:15
https://ria.ru/20200530/1572207729.html
Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком
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РИА Новости

Исследование показало, как россияне пользуются мобильным банком

04:21 30.05.2020 (обновлено: 10:15 30.05.2020)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Граждане чаще всего пользуются мобильным банком для пополнения собственных счетов, показало исследование банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили прошлогодние данные по всем операциям, которые клиенты совершали в мобильном банке. Были проанализированы возрастная и географическая структура, самые востребованные платежи, средняя сумма перевода.
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Так, по итогам минувшего года у клиентов двух средних возрастных групп (31-40 лет и 41-50 лет) по количеству лидируют операции пополнения собственной карты с карты стороннего банка — их доля составила 21,6% и 24,1% соответственно. И лишь у молодых людей 21-30 лет на первой строчке расположилось погашение кредитов с карт сторонних банков, которое заняло в этом сегменте 30,4% всех операций.
"Эксперты отмечают: в последнее время me2me переводы набирают все большую популярность среди представителей разных возрастов на фоне растущей финансовой грамотности и всеобщей смартфонизации. Преимущества этих опций оценило и старшее поколение: 25,9% всех операций в мобильном приложении за 2019 году у клиентов 51-60 лет приходится именно на me2me переводы", — также отметили аналитики.
Кроме того, и средний перевод в мобильном приложении в 2019 году самым большим был у клиентов банков возрастом от 51 до 60 лет: он составил 12 395 рублей. На втором и третьем месте — пользователи 41-50 и 31-40 лет, 10 983 и 9 424 рубля соответственно. А самый низкий показатель был зафиксирован у молодых людей 21-30 лет — 6 178 рублей.
Смартфон. Архивное фото
1 августа 2019, 04:23
Исследование выявило самых "щедрых" пользователей мобильного банка в России
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Русский стандарт (банк)Экономика
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