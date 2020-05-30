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У Белого дома проходит акция протеста из-за убийства афроамериканца
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РИА Новости

У Белого дома проходит акция протеста из-за убийства афроамериканца

04:08 30.05.2020 (обновлено: 09:01 30.05.2020)
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Акция протеста против насилия со стороны полицейских проходит в центре Вашингтона у Белого дома, передаёт корреспондент РИА Новости.
В акции, которая посвящена памяти Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией в Миннеаполисе, участвуют около 1000 молодых людей. Около половины из них афроамериканцы. В руках они держат плакаты с надписями "Жизни чёрных имеют значения", "Прекратите стрелять", Один из лозунгов "Я не могу дышать", воспроизводит слова Джорджа Флойда перед смертью.
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В центре Нью-Йорка проходит акция протеста после убийства Джорджа Флойда
Многие выкрикивают антиправительственные лозунги и показывают неприличные жесты в сторону Белого дома. В какой-то момент восторг собравшихся вызвало сожжение перевёрнутого американского флага. Затем люди встали на колени и подняв руки вверх стали скандировать "Не стреляйте!" и "Кого вы защищаете?".
Акция не была согласована властями и носит спонтанный характер. Участники прошли маршем по 14-й улице, координируясь через соцсети. У резиденции главы государства находятся усиленные наряды полиции и Секретной службы. Пока акция проходит без серьезных инцидентов.
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В какой-то момент протестующие попытались разобрать металлическое ограждение, которое отделяет их от забора резиденции. Однако стражи порядка быстро пресекли попытку и установили дополнительные секции, чтобы не допустить прорыва.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФБРМиннеаполисВашингтон (город)СШАВ мире
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