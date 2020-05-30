В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Решение о том, состоится ли в субботу запуск к МКС новейшего космического корабля Crew Dragon с астронавтами, будет принято утром, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.
"Решения по погоде на субботний тестовый полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX сейчас нет. Вновь рассмотрим (ситуацию) утром", - написал Брайденстайн в сети микроблогов Twitter.
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни - 2 и 3 июня.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA