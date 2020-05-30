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2020-05-30T04:05
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В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
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РИА Новости

В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

04:05 30.05.2020
868
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАмериканский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
© РИА Новости / NASA
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Американский космический корабль Crew Dragon, установленный на стартовой площадке Launch Complex 39A на острове Уилсон во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Решение о том, состоится ли в субботу запуск к МКС новейшего космического корабля Crew Dragon с астронавтами, будет принято утром, заявил глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн.

"Решения по погоде на субботний тестовый полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX сейчас нет. Вновь рассмотрим (ситуацию) утром", - написал Брайденстайн в сети микроблогов Twitter.

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни - 2 и 3 июня.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
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Хочу стать космонавтомДжим БрайденстайнМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА Наука
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