В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

"Решения по погоде на субботний тестовый полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX сейчас нет. Вновь рассмотрим (ситуацию) утром", - написал Брайденстайн в сети микроблогов Twitter .

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни - 2 и 3 июня.