В Бразилии вновь зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19

МЕХИКО, 30 мая — РИА Новости. Власти Бразилии за сутки выявили почти 27 тысяч заражений новым коронавирусом — это очередной максимум, погибли 1124 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.
По последним данным, в Бразилии подтверждены 465 166 случаев COVID-19, за сутки выявлены 26 928 новых зараженных.
Наиболее пострадавшими регионами остаются штат Сан-Паулу, где зарегистрировано более 7,2 тысячи смертей и более чем 101 тысяча случаев заражения, и Рио-де-Жанейро (5079, 47 953). Всего в стране от коронавируса скончались 27 878 человек
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
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