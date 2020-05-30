В Атланте толпа побила полицейские машины и окна штаб-квартиры CNN

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Толпа протестующих в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции учинила акты вандализма в центре Атланты в штате Джорджия, свидетельствуют кадры местных телеканалов.
Участники протестов разбили несколько полицейских автомобилей, а один из них подожгли. Досталось и находившемуся рядом с местом шествия зданию телекомпании CNN — его стеклянные стены разбили, а логотип телекомпании на входе разрисовали оскорбительными лозунгами.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Впоследствии один из них был обвинен в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.