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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:41
https://ria.ru/20200530/1572207397.html
Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976593_0:208:2979:1884_1036x0_80_0_0_dc7c943425cfa9f90d335a2cf0bf396d.jpg
РИА Новости

Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19

03:40 30.05.2020 (обновлено: 11:41 30.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пациентам, госпитализированным с коронавирусной инфекцией, из-за средств защиты врачей не хватает зрительного и тактильного контакта с докторами, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

"Очень сложно контакт происходит с пациентами сейчас из-за того, что мы ходим в средствах индивидуальной защиты. Зрительный контакт нарушен, тактильный тоже часто не такой, какой необходим пациенту. Поэтому пациенты сейчас страдают от дефицита внимания", — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 387 623, всего скончались от болезни 4374, выздоровели 159 257 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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