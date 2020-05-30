Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пациентам, госпитализированным с коронавирусной инфекцией, из-за средств защиты врачей не хватает зрительного и тактильного контакта с докторами, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
"Очень сложно контакт происходит с пациентами сейчас из-за того, что мы ходим в средствах индивидуальной защиты. Зрительный контакт нарушен, тактильный тоже часто не такой, какой необходим пациенту. Поэтому пациенты сейчас страдают от дефицита внимания", — сказала она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 387 623, всего скончались от болезни 4374, выздоровели 159 257 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.