Инфекционист рассказала, чего не хватает больным с COVID-19

"Очень сложно контакт происходит с пациентами сейчас из-за того, что мы ходим в средствах индивидуальной защиты. Зрительный контакт нарушен, тактильный тоже часто не такой, какой необходим пациенту. Поэтому пациенты сейчас страдают от дефицита внимания", — сказала она.