Вывозной рейс из Бразилии запланировали на четвертое июня

Самолет совершит посадку в аэропортах Сан-Паулу (Бразилия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сантьяго (Чили) и Гавана (Куба) и примет на борт российских граждан, находящихся на территории этих государств в затруднительном положении в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
"Вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) по обновленной информации планируется в среду, 4 июня 2020 г., в 16:30 по местному времени", - сообщил пресс-секретарь Иван Коновалов.
На рейс допускаются пассажиры, прошедшие регистрацию на Едином портале государственных услуг. В случае, если анкета не заполнена, димпломаты рекомендуют сделать это незамедлительно. Кроме того, всех граждан, находящихся на территории Бразилии и желающих вылететь в Россию этим рейсом, просят связаться с соответствующим консульским учреждением, чтобы подтвердить желание вернуться на Родину и сообщить актуальную информацию о себе. Контактные данные консульских учреждений и курируемые ими консульские округа доступны по ссылке: https://goo.su/1bTW
В посольстве подчеркнули, что рейс осуществляется на платной основе. Информация о тарифах и условиях оплаты будет сообщена дополнительно.
"Маршрут следования самолета, а также даты и время вылетов в настоящее время согласовываются с властями иностранных государств и могут измениться. Просим внимательно следить за информационными сообщениями посольства России в Бразилии и генеральных консульств России в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу", - добавил Коновалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.