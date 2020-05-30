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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T03:34
https://ria.ru/20200530/1572207357.html
Вывозной рейс из Бразилии запланировали на четвертое июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_cff712b378cf9ebb658c6b07e605ecf9.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Бразилии запланировали на четвертое июня

03:34 30.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МЕХИКО, 30 мая - РИА Новости. Коммерческий борт авиакомпании Azur Air, которым 3-5 июня смогут улететь в Россию соотечественники, застрявшие в Бразилии, Аргентине, Чили и на Кубе, прибудет в Сан-Паулу 4 июня, рассказали РИА Новости в российском посольстве в южноамериканской стране.
Самолет совершит посадку в аэропортах Сан-Паулу (Бразилия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сантьяго (Чили) и Гавана (Куба) и примет на борт российских граждан, находящихся на территории этих государств в затруднительном положении в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
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"Вылет из аэропорта Гуарульюс (Сан-Паулу) по обновленной информации планируется в среду, 4 июня 2020 г., в 16:30 по местному времени", - сообщил пресс-секретарь Иван Коновалов.
На рейс допускаются пассажиры, прошедшие регистрацию на Едином портале государственных услуг. В случае, если анкета не заполнена, димпломаты рекомендуют сделать это незамедлительно. Кроме того, всех граждан, находящихся на территории Бразилии и желающих вылететь в Россию этим рейсом, просят связаться с соответствующим консульским учреждением, чтобы подтвердить желание вернуться на Родину и сообщить актуальную информацию о себе. Контактные данные консульских учреждений и курируемые ими консульские округа доступны по ссылке: https://goo.su/1bTW
В посольстве подчеркнули, что рейс осуществляется на платной основе. Информация о тарифах и условиях оплаты будет сообщена дополнительно.
"Маршрут следования самолета, а также даты и время вылетов в настоящее время согласовываются с властями иностранных государств и могут измениться. Просим внимательно следить за информационными сообщениями посольства России в Бразилии и генеральных консульств России в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу", - добавил Коновалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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