Вывозной рейс из Бразилии запланировали на четвертое июня

Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

В посольстве подчеркнули, что рейс осуществляется на платной основе. Информация о тарифах и условиях оплаты будет сообщена дополнительно.