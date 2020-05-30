Вывозной рейс из Чили для застрявших россиян запланировали на пятое июня

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая – РИА Новости. Вывозной рейс, который вернет на родину застрявших в Чили россиян, запланирован на 5 июня, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в стране Денис Винокуров.
"На данный момент предварительное расписание вывозного рейса из Чили – вылет 00.35 5 июня", - сказал Винокуров.
Пока 81 россиянин пожелал вернуться на родину, однако число пассажиров может измениться.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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