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2020-05-30T03:33
https://ria.ru/20200530/1572207318.html
Вывозной рейс из Чили для застрявших россиян запланировали на пятое июня
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РИА Новости

Вывозной рейс из Чили для застрявших россиян запланировали на пятое июня

03:26 30.05.2020 (обновлено: 03:33 30.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Города мира. Сантьяго. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая – РИА Новости. Вывозной рейс, который вернет на родину застрявших в Чили россиян, запланирован на 5 июня, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в стране Денис Винокуров.
"На данный момент предварительное расписание вывозного рейса из Чили – вылет 00.35 5 июня", - сказал Винокуров.
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Пока 81 россиянин пожелал вернуться на родину, однако число пассажиров может измениться.
Вывозной рейс российской авиакомпании Azur Air запланирован на 3-5 июня. Борт планирует совершить посадки в Сан-Паулу (Бразилия), Сантьяго (Чили), Буэнос-Айресе (Аргентина) и в Гаване (Куба).
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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300004
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