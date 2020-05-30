На ракете "Протон" заменили бракованные комплектующие

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Ожидается отправка носителя на космодром Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Собеседник агентства добавил, что этот "Протон" предназначен для запуска спутников "Экспресс".
В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак допустили в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и сказал, что запуск "Экспрессов" отложен на июль.
В мае другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт намечается на 30 июля.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.