Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-30T03:20
https://ria.ru/20200530/1572207270.html
На ракете "Протон" заменили бракованные комплектующие
https://cdn23.img.ria.ru/images/155903/07/1559030734_0:26:1426:828_1036x0_80_0_0_d4f8e572fbb91b0419299edea7dd3e3e.jpg
РИА Новости

На ракете "Протон" заменили бракованные комплектующие

03:17 30.05.2020 (обновлено: 03:20 30.05.2020)
4444
© РИА Новости / Олег УрусовРакета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель Протон-М
© РИА Новости / Олег Урусов
Ракета-носитель "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Допущенный в 2015-2016 годах брак на ракете "Протон-М" устранён, изделие готово к запуску телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Ожидается отправка носителя на космодром Байконур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Собеседник агентства добавил, что этот "Протон" предназначен для запуска спутников "Экспресс".
Модель базового разгонного блока Фрегат-СБ
Вчера, 19:26
"Роскосмос" сообщил об утечке топлива на разгонном блоке "Фрегат"
В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак допустили в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, и сказал, что запуск "Экспрессов" отложен на июль.
В мае другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт намечается на 30 июля.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway
Вчера, 01:15Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" изучает предложение НАСА участвовать в окололунной станции
7657388
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомАлексей ВарочкоПротон-МРоскосмосДмитрий Рогозин
Рекомендуем
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Губернатор Красноярского края Александр Усс
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
Первый пациент с COVID-19 в Дагестане рассказал, как выздоровел
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния