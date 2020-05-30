На ракете "Протон" заменили бракованные комплектующие

В марте гендиректор Центра Хруничевасказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.