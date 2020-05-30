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2020-05-30T10:18
https://ria.ru/20200530/1572207229.html
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
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РИА Новости

Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"

03:15 30.05.2020 (обновлено: 10:18 30.05.2020)
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© AP Photo / Susan WalshКанцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Susan Walsh
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель вступили в спор о "Северном потоке — 2", НАТО и Китае, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
По сведениям издания, в телефонном разговоре Меркель также отклонила приглашение американского лидера приехать в июне на саммит G7.
Белый дом и официальный представитель правительства Германии не стали комментировать эту информацию.
США выступают против "Северного потока — 2", рассчитывая продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.
Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект. Одним из возможных вариантов достройки он назвал использование трубоукладчика "Академик Черский".
Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные ограничительные меры. Как заявляла заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении трубопровода остается неизменной.
Строительство газопровода Северный поток-2
28 мая, 17:48
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
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Обсудить 28
Северный поток — 2Балтийское мореДональд ТрампНАТОАнгела МеркельГерманияКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
держись, Меркель!
30 мая, 06:40
Марина Бойко
10171001
Бабушка капризничает..... Как это по женски)))))))
30 мая, 07:25
Арсений Новиков
41310379
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