Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель вступили в спор о "Северном потоке — 2", НАТО и Китае, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
По сведениям издания, в телефонном разговоре Меркель также отклонила приглашение американского лидера приехать в июне на саммит G7.
Белый дом и официальный представитель правительства Германии не стали комментировать эту информацию.
США выступают против "Северного потока — 2", рассчитывая продвигать в Европе собственный сжиженный природный газ. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.
Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект. Одним из возможных вариантов достройки он назвал использование трубоукладчика "Академик Черский".
Германия критиковала санкции против проекта, отмечая, что считает "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняет экстерриториальные ограничительные меры. Как заявляла заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, позиция правительства в отношении трубопровода остается неизменной.