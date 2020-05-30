Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"

По сведениям издания, в телефонном разговоре Меркель также отклонила приглашение американского лидера приехать в июне на саммит G7.

Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект. Одним из возможных вариантов достройки он назвал использование трубоукладчика "Академик Черский".