СМИ: в Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов

Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

Как передает агентство, 29-летний мужчина по прозвищу "Лысый герцог" задержан в среду в рамках европейского ордера на арест, выданного Францией. Информация о его национальности не приводится.