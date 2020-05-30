СМИ: в Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Германии подозреваемого в организации сети незаконного ввоза вьетнамских мигрантов, которая осенью прошлого года отправила в Британию грузовик, где затем нашли мертвыми 39 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Ранее сообщалось, что правоохранители Бельгии и Франции в ходе совместной операции задержали 26 человек, которые подозреваются в причастности к случаю массовой гибели вьетнамских мигрантов в Великобритании.
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Как передает агентство, 29-летний мужчина по прозвищу "Лысый герцог" задержан в среду в рамках европейского ордера на арест, выданного Францией. Информация о его национальности не приводится.
"Он мог быть главой сети на французской стороне", - приводит агентство слова неназванного источника, близкого к расследованию.
Полиция британского графства Эссекс 23 октября 2019 года обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама. Британская полиция задержала несколько человек, в том числе водителя грузовика - 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.