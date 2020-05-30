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2020-05-30T02:54
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В США осудили пособницу ИГ*
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РИА Новости

В США осудили пособницу ИГ*

02:54 30.05.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Жительница Флориды Элисон Мари Шеппард получила 5 лет и 10 месяцев тюрьмы за попытку пособничества террористам-смертникам из ИГ*, сообщил в пресс-релизе офис федерального прокурора в Форт-Майерс.
Шеппард, известная также как "Айиша Абдулла", признала себя виновной в поддержке террористической организации в 2019 году.
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Согласно документам суда, в 2017 году Шеппард купила и пыталась отправить террористам 10 мобильных телефонов, которые, как она думала, можно использовать для подрыва самодельных взрывных устройств.
С 2016 года Шеппард высказывалась в поддержку экстремизма вообще и ИГ* в частности на сайтах Facebook и YouTube. Она также прославляла теракты и общалась со сторонниками ИГ* в сети. Один из ее собеседников был задержан ФБР и стал сотрудничать с властями. С Шеппард общались еще двое "сторонников ИГ*", которые на самом деле были сотрудниками правоохранительных органов. Шеппард договорилась со своим знакомым, который сотрудничал с властями, о покупке телефонов. Затем она переслала их агентам под прикрытием, которых считала сторонниками ИГ.*
Помимо заключения, суд приговорил Шеппард к 15 годам полицейского надзора.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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