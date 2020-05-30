В США осудили пособницу ИГ*

Шеппард, известная также как "Айиша Абдулла", признала себя виновной в поддержке террористической организации в 2019 году.

Согласно документам суда, в 2017 году Шеппард купила и пыталась отправить террористам 10 мобильных телефонов, которые, как она думала, можно использовать для подрыва самодельных взрывных устройств.