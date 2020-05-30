Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии.
"Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией (коронавируса), она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил изданию официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.
Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, "в намеченные даты или около того". Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.