Меркель не согласилась на очное участие в саммите G7 в Вашингтоне

"Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией (коронавируса), она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил изданию официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.