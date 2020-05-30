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2020-05-30T09:20
https://ria.ru/20200530/1572206946.html
В центре Нью-Йорка проходит акция протеста после убийства Джорджа Флойда
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РИА Новости

В центре Нью-Йорка проходит акция протеста после убийства Джорджа Флойда

02:44 30.05.2020 (обновлено: 09:20 30.05.2020)
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая - РИА Новости, Алан Булкаты. Акция протеста, спровоцированная недавней гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, проходит в центре Манхэттена на площади Фоли-сквер, передает корреспондент РИА Новости.
Массовые протесты и беспорядки начались в Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе после жестокого задержания и смерти Джорджа Флойда. В ходе ареста полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Один из участвовавших в задержании полицейских Дерек Чавен арестован по подозрению в непредумышленном убийстве.
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Десятки людей в масках в темной одежде собрались на площади в центре Манхэттена. Акцию проводит ряд общественных организаций, защищающих права нацменьшинств, но есть и люди, не принадлежащие ни к каким объединениям.
Собравшиеся скандируют "Я не могу дышать", "Жизнь чернокожих тоже имеет значение".
На транспарантах и сделанных из подручных средств плакатах написано имя Джорджа Флойда.
Многие пришедшие несут цветы к установленным портретам погибших от действий полиции афроамериканских женщин.
В толпе есть и люди преклонного возраста, несмотря на сохраняющуюся в городе опасность заразиться коронавирусом. Дистанция в 6 футов (1,83 м) никем не соблюдается.
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"Я здесь, чтобы быть частью чего-то очень важного и привлечь внимание к несправедливости", - сказала РИА Новости светлокожая женщина, представившаяся Кристиной.
По ее мнению, ареста бывшего офицера полиции Дерека Чавена, проходящего по делу Флойда, недостаточно. "Остальные сотрудники, которые были на месте, также должны быть привлечены к ответственности", - заявила она .
"Это далеко не первый раз. Это сотни лет превосходства белых и полицейской жестокости", - добавила жительница Нью-Йорка.
Накануне на этой площади были задержаны более 70 человек. "Это Америка, у нас свобода слова, мы можем свободно выражать свое мнение", - отметила она.
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Полицейские наблюдают за митингом и не вмешиваются в происходящее.
Как заявила РИА Новости представительница организации "Лига справедливости Нью-Йорка" Кэрис Лавэ, собравшиеся пришли, чтобы помянуть "погибших от превышения полномочий полицией". "Мы выражаем свою солидарность всей стране. Джордж Флойд лишь один из немногих. Это неприемлемо", - сказала она.
Лавэ также заявила, что задержания Чавена недостаточно. "Абсолютно нет. Нам надо, чтобы остальные офицеры, которые стояли и смотрели за происходящим также были арестованы", - указала она.
Спустя примерно час после начал акции большая часть протестующих покинула площадь, другая группа митингующих перешла на соседнюю Центр стрит и продолжила скандировать лозунги.
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Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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Нью-Йорк (город)МиннеаполисМанхэттенСШАВ мире
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