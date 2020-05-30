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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T02:42
https://ria.ru/20200530/1572206893.html
Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_6287e6714607a6a547b7a5f92cebaa3a.jpg
РИА Новости

Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

02:42 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист подчеркивает, что эпидемия коронавируса "выдыхается", однако она не должна уйти, "хлопнув дверью". По его мнению, составление графика прогулок для жителей Москвы является вынужденной мерой.

"Если в понедельник выпустить всех разом, каждый понимает, чем это закончится. Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь", — заявил Мясников.

Врач обращает внимание, что всплеск заражений коронавирусной инфекцией может привести к неизбежному продлению карантинных мероприятий.

"Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны", — объяснил доктор.

Мясников считает, что с ними удастся справиться благодаря частичному иммунитету и опыту профилактических действий.
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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"А пока извечное: "Поспешай медленно!" — заключил он.
В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
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64324886
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Кто он вообще такой? Почему мнение именно этого врача постоянно транслируют? При том что есть альтернативные мнения, говорящие что карантин убивает больше людей чем спасает. Но властям, видимо, выгоден такой способ «борьбы» с «коронавирусом».
30 мая, 03:59
Станислав Попов
30000111
Он вообще работает? Или только болтает? Пусть своим делом займется, людей пусть лечит ковидных, а не комментирует, лодырь.
30 мая, 04:48
TTut_en
24211010
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