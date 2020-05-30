Twitter не нашел нарушения своих правил в скрытом твите Трампа о стрельбе

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом Белый дом США распространил ответ соцсети Twitter , согласно которому в скрытом ее администрацией твите президента Дональда Трампа нет нарушений.

Ранее президент США написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, где возникли волнения, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит Трампа на сайте Twitter скрыт, его можно прочесть, только кликнув на сообщение администрации сайта.

"Twitter в электронном письме в Белый дом несколько минут назад признал, что тот самый твит, который они подвергли цензуре, не нарушает никаких правил Twitter. Тогда почему они по-прежнему подвергают его цензуре?" - написали сотрудники Белого дома в своем официальном аккаунте в Twitter.

Они разместили копию ответа компании Twitter на запрос Белого дома. "Мы провели расследование относительно контента, на который поступила жалоба, и не смогли определить какие-либо нарушения правил Twitter", - говорится в ответе сети микроблогов.