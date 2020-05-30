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2020-05-30T02:33
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Twitter не нашел нарушения своих правил в скрытом твите Трампа о стрельбе
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РИА Новости

Twitter не нашел нарушения своих правил в скрытом твите Трампа о стрельбе

02:33 30.05.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Белый дом США распространил ответ соцсети Twitter, согласно которому в скрытом ее администрацией твите президента Дональда Трампа нет нарушений.
Ранее президент США написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, где возникли волнения, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба".
Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит Трампа на сайте Twitter скрыт, его можно прочесть, только кликнув на сообщение администрации сайта.
"Twitter в электронном письме в Белый дом несколько минут назад признал, что тот самый твит, который они подвергли цензуре, не нарушает никаких правил Twitter. Тогда почему они по-прежнему подвергают его цензуре?" - написали сотрудники Белого дома в своем официальном аккаунте в Twitter.
Они разместили копию ответа компании Twitter на запрос Белого дома. "Мы провели расследование относительно контента, на который поступила жалоба, и не смогли определить какие-либо нарушения правил Twitter", - говорится в ответе сети микроблогов.
Волнения в Миннеаполисе начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который был в грубой форме задержан полицейскими. Одному из полицейских предъявлены обвинения в убийстве.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:29Сказано в эфире
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