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2020-05-30T02:29
https://ria.ru/20200530/1572206785.html
СМИ опубликовало новое видео задержания Флойда
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РИА Новости

СМИ опубликовало новое видео задержания Флойда

02:29 30.05.2020
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одна появившаяся в интернете видеозапись свидетельствует, что афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией в американском городе Миннеаполис, одновременно удерживали трое полицейских, а не один, передает телеканал CNN.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили афроамериканца и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Второе видео, которое сейчас появилось в интернете, записано с другого ракурса. На записи видно, что Флойда удерживают трое полицейских, а не один. Помимо офицера, который давил коленом Флойду на шею, двое других также навалились на него, прижимая к земле.
CNN отмечает, что сотрудникам телеканала не удалось найти человека, который снял это видео. Кроме того, телеканал отправил в полицию Миннеаполиса запрос с просьбой проверить подлинность записи, но не получил ответа.
Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, а одному из них 29 мая предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило это дело приоритетным.
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