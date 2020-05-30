СМИ опубликовало новое видео задержания Флойда

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одна появившаяся в интернете видеозапись свидетельствует, что афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией в американском городе Миннеаполис, одновременно удерживали трое полицейских, а не один, передает телеканал CNN.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили афроамериканца и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Второе видео, которое сейчас появилось в интернете, записано с другого ракурса. На записи видно, что Флойда удерживают трое полицейских, а не один. Помимо офицера, который давил коленом Флойду на шею, двое других также навалились на него, прижимая к земле.
CNN отмечает, что сотрудникам телеканала не удалось найти человека, который снял это видео. Кроме того, телеканал отправил в полицию Миннеаполиса запрос с просьбой проверить подлинность записи, но не получил ответа.
Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, а одному из них 29 мая предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило это дело приоритетным.