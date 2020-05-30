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2020-05-30T02:23
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Трамп назвал ужасными действия полицейских при задержании Флойда
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РИА Новости

Трамп назвал ужасными действия полицейских при задержании Флойда

02:23 30.05.2020
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© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ужасными действия полицейских при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, смерть которого спровоцировала массовые беспорядки в городе.
"Мне было очень прискорбно это видеть. Мы знаем, что большинство полицейских делают потрясающую фантастическую работу. Но это было ужасное нападение полицейских, и я знаю, что минюст очень серьезно изучает это", - сказал Трамп журналистам.
В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами.
На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая, а одному из них 29 мая предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
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