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2020-05-30T02:23
https://ria.ru/20200530/1572206732.html
В соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол ввели комендантский час
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РИА Новости

В соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол ввели комендантский час

02:23 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мэр прилегающего к Миннеаполису города Сент-Пол Мелвин Картер объявил о введении комендантского часа в связи с беспорядками, вызванными смертью Джорджа Флойда.
Ранее мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе комендантский час, который будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье. Нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов или заключение на срок до 90 дней.
"Я подписал чрезвычайный указ, объявляющий режим чрезвычайного положения на местном уровне в связи с текущей ситуации в Сент-Пол, а также устанавливающий на территории всего города комендантский час, действие которого начнется сегодня в 20.00 и продолжится до 6.00 завтрашнего утра (с 04.00 до 14.00 мск – ред.)", - заявил Картер в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
Картер отметил, что исключение делается для сотрудников ряда СМИ и жителей города, которые будут возвращаться домой с работы.
В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.
Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата Миннесота предъявили обвинение в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью Флойда после ареста.
Президент США Дональд Трамп
00:33
Трамп заявил, что пообщался с родственниками погибшего Флойда
321013
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСент-ПолСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
Убитые негры, комендантский час, нацгвардия и бронетехника на улице - это "нормально", ведь это США. Один броневик Росгвардии на улице любого российского города - уже ЧП и караул)
30 мая, 02:31
Б2Борисыч 2019
1400000
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