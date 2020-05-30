В соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол ввели комендантский час

Ранее мэр Джейкоб Фрей объявил в Миннеаполисе комендантский час, который будет действовать с 20.00 пятницы по местному времени до 6.00 субботы (с 04.00 до 14.00 мск) и в те же часы в ночь на воскресенье. Нарушителей комендантского часа ждет штраф до 1000 долларов или заключение на срок до 90 дней.

"Я подписал чрезвычайный указ, объявляющий режим чрезвычайного положения на местном уровне в связи с текущей ситуации в Сент-Пол, а также устанавливающий на территории всего города комендантский час, действие которого начнется сегодня в 20.00 и продолжится до 6.00 завтрашнего утра (с 04.00 до 14.00 мск – ред.)", - заявил Картер в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

В Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.