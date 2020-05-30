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В Аргентине начали расследование против экс-президента Макри
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РИА Новости

В Аргентине начали расследование против экс-президента Макри

02:19 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭкс-президент Аргентины Маурисио Макри
Экс-президент Аргентины Маурисио Макри
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Экс-президент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая – РИА Новости. Прокуратура Аргентины открыла расследование о причастности экс-президента страны Маурисио Макри к шпионажу за политиками, журналистами и деятелями культуры, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.
"Прокурор дал ход заявлению Федерального расследовательного управления (AFI) против Макри и других чиновников", - сообщил один из собеседников агентства.
Речь идет о том, что во время правления экс-президента якобы была слежка за электронными письмами 80 человек, среди них политики, журналисты, историки и представители сферы культуры.
В частности, среди тех, за кем могли следить, упоминается действующий министр по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта, которая готова выступить в качестве истицы по данному делу.
Жалоба подана также против бывшего руководства AFI и его агентов.
Омар аль-Башир
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