В Аргентине начали расследование против экс-президента Макри

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мая – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Аргентины открыла расследование о причастности экс-президента страны Маурисио Макри к шпионажу за политиками, журналистами и деятелями культуры, сообщили РИА Новости источники в судебных кругах.

"Прокурор дал ход заявлению Федерального расследовательного управления (AFI) против Макри и других чиновников", - сообщил один из собеседников агентства.

Речь идет о том, что во время правления экс-президента якобы была слежка за электронными письмами 80 человек, среди них политики, журналисты, историки и представители сферы культуры.

В частности, среди тех, за кем могли следить, упоминается действующий министр по делам женщин Элисабет Гомес Алькорта, которая готова выступить в качестве истицы по данному делу.