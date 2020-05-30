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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-30T02:09
https://ria.ru/20200530/1572206660.html
Помпео оценил решение венесуэльского суда по смещению Гуаидо
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Помпео оценил решение венесуэльского суда по смещению Гуаидо

02:09 30.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал фиктивным решение Верховного суда Венесуэлы, признавшего законность смещения лидера оппозиции Хуана Гуаидо с должности спикера парламента.
"Фиктивное постановление от 26 мая нелегитимного Верховного суда, связанного с бывшим режимом (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, предполагало наделить полномочиями президента Национального Собрания (спикером – ред.) депутата, который получал взятки от режима, чтобы организовать поглощение этого учреждения. Это просто ужасно", - говорится в заявлении Помпео.
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На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. Эксперт международной кризисной группы Айван Бриско пояснил РИА Новости, что фактически это действие вытеснило Гуаидо с должности спикера Национальной ассамблеи и лишило его возможности провозглашения временным президентом.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоМайк ПомпеоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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