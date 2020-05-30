Помпео оценил решение венесуэльского суда по смещению Гуаидо

"Фиктивное постановление от 26 мая нелегитимного Верховного суда, связанного с бывшим режимом (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро, предполагало наделить полномочиями президента Национального Собрания (спикером – ред.) депутата, который получал взятки от режима, чтобы организовать поглощение этого учреждения. Это просто ужасно", - говорится в заявлении Помпео.