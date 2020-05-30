Флинн и Кисляк обсуждали в 2016 году стабильность на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Майкл Флинн, занимавший пост советника избранного президента Дональда Трампа, и тогдашний посол РФ Сергей Кисляк обсуждали в декабре 2016 года совместную заинтересованность двух стран в стабильности на Ближнем Востоке, Кисляк также поднимал вопрос об урегулировании в Сирии, свидетельствуют документы, рассекреченные американской разведкой в пятницу.
Утечки разговоров Флинна и Кисляка фигурировали в "российском деле", когда Россию обвиняли во вмешательстве в выборы, которое Москва отрицает, и в "сговоре" с Трампом, что отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме. Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам двухлетнего расследования подтвердил обвинения во "вмешательстве", но не подтвердил теорию "сговора". Разговоры Флинна и Кисляка были перехвачены американскими спецслужбами и опубликованы в пятницу в виде пересказа с рядом лакун. Например, полностью вымарано содержание разговора 22 декабря.
Во время телефонного звонка 22 декабря 2016 года Флинн и Кисляк обсуждали стабильность на Ближнем Востоке, которую Флинн назвал "стратегической целью" США и России.
"Мы не достигнем стабильности на Ближнем Востоке без совместной работы против радикальной толпы исламистов, и точка", - цитирует документ Флинна. Советник Трампа также назвал экстремистов "общей угрозой", и Кисляк с ним согласился, говорится в документах.
В разговоре 29 декабря 2016 года Кисляк и Флинн продолжают разговор о Ближнем Востоке, причем Кисляк говорит о заинтересованности России в совместной работе с Трампом над мирным процессом в Сирии. Кисляк в изложении разведки говорит, что Россия не поддержит демарши США в ООН, Флинн говорит, что это "нормально". Разведка далее пересказывает слова Кисляка о том, что Россия планирует в конце января 2017 года консультации в Астане по Сирии и собирается пригласить участвовать администрацию Трампа. В конечном итоге США были наблюдателями на астанинском процессе, а впоследствии заявили, что и вовсе не поддерживают его.
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Кроме того, Кисляк предлагает организовать беседу президентов по видеосвязи 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа. Флинн не дает определенного ответа. 19 января Кисляк оставил Флинну сообщение на автоответчике с вопросом относительно того, когда можно будет организовать разговор президентов, говорится в документах. Ответил ли Флинн Кисляку, из документов не ясно. Разговор Путина и Трампа в результате состоялся 28 января, причем в книге известного американского журналиста Питера Бергена утверждалось, что Трамп был возмущен такой задержкой.
Согласно трансриптам, 12 января 2017 года Кисляк вновь звонил Флинну и обсуждал с ним возможность того, чтобы США направили делегацию в Астану.
Флинн был советником Трампа по национальной безопасности в январе-феврале 2017 года и ушел в отставку на фоне скандала с утечками разговоров с Кисляком, которые организовали американские спецслужбы. Впоследствии Флинн попал под суд и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах. Впоследствии Флинн отказался от признания вины, а минюст США попросил суд прекратить дело против Флинна, но суд не согласился и продолжает разбирательство.