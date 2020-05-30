Флинн и Кисляк обсуждали в 2016 году стабильность на Ближнем Востоке

"Мы не достигнем стабильности на Ближнем Востоке без совместной работы против радикальной толпы исламистов, и точка", - цитирует документ Флинна. Советник Трампа также назвал экстремистов "общей угрозой", и Кисляк с ним согласился, говорится в документах.

Кроме того, Кисляк предлагает организовать беседу президентов по видеосвязи 21 января, то есть на следующий день после инаугурации Трампа. Флинн не дает определенного ответа. 19 января Кисляк оставил Флинну сообщение на автоответчике с вопросом относительно того, когда можно будет организовать разговор президентов, говорится в документах. Ответил ли Флинн Кисляку, из документов не ясно. Разговор Путина и Трампа в результате состоялся 28 января, причем в книге известного американского журналиста Питера Бергена утверждалось, что Трамп был возмущен такой задержкой.