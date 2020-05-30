В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail

Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили образцы животных, продававшихся на рынке Хуанань. Результаты их тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Это означает, что животные не могли заразить покупателей.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", — заявил глава центра Гао Фу.

При этом подтвердилось, что вирус возник у летучих мышей, а затем был передан человеку через "промежуточное животное". Точное место заражения неизвестно.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.

С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.