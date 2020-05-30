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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T11:13
https://ria.ru/20200530/1572206432.html
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571741799_0:217:3071:1944_1036x0_80_0_0_f70a53d183b81a5ebaecadbcd01494ef.jpg
РИА Новости

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

01:57 30.05.2020 (обновлено: 11:13 30.05.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanПродавец на рынке в Ухани, КНР
Продавец на рынке в Ухани, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ученые из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Daily Mail.
Специалисты провели исследование, в ходе которого изучили образцы животных, продававшихся на рынке Хуанань. Результаты их тестов на COVID-19 оказались отрицательными. Это означает, что животные не могли заразить покупателей.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", — заявил глава центра Гао Фу.

При этом подтвердилось, что вирус возник у летучих мышей, а затем был передан человеку через "промежуточное животное". Точное место заражения неизвестно.
По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане, вероятно, стал местом широкого распространения инфекции, когда один человек заразил многих других.
Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в Ухане в конце декабря, в последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19. В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
С тех пор COVID-19 оказались подвержены практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 5,7 миллиона инфицированных, 357 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп
1 мая, 00:55Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаДжорджтаунский университетКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Эта летучая мышь летает под руководством ЦРУ, Брешь в обороне показали и нехилую.
30 мая, 05:09
vyachnick
2571610227
Могут выдумывать что хотят, заплатить придётся так или иначе. Никто китаешкам этого не простит.
30 мая, 07:25
Vi Nar
3810009184
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