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Ядерные технологии
2020-05-30T01:36
https://ria.ru/20200530/1572206390.html
Россия и США договорились о контроле переработки ядерных материалов в РФ
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_bd6f6f46d0bca63da9bd503ccfcb3aa5.jpg
РИА Новости

Россия и США договорились о контроле переработки ядерных материалов в РФ

01:36 30.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
Об этом говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Подписана Административная договоренность с министерством энергетики США в соответствии с "рамочным" межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов с американским "кодом обязательств", поступающих на предприятия российской атомной отрасли для переработки и последующей передачи по контрактам с третьими странами, в том числе американским заказчикам", - говорится в отчете.
Подробности подписанного документа не приводятся. Комментариями "Росатома" РИА Новости пока не располагает.
Российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома (так называемое "соглашение 123") было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011 году. Под ядерным материалами, согласно межправсоглашению, понимаются, помимо других материалов, природный, обедненный и обогащенный уран, а также облученный уран (в том числе в качестве отработавшего ядерного топлива). Передача ядерных материалов в рамках соглашения и дальнейшие операции с ними, в том числе переработка, не должны преследовать никаких военных целей.
Подписание так называемых Административных договоренностей – это необходимое условие для практической реализации целого ряда направлений двустороннего сотрудничества, предусмотренных в рамках межправительственного соглашения РФ-США. В конце 2011 года Россия и США подписали Административные договоренности к межправсоглашению, благодаря чему вступал в полную силу долгосрочный контракт на поставку услуг по обогащению урана между компанией "Росатома" "Техснабэкспорт" и американской обогатительной корпорацией USEC.
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Ядерные технологииРоссияАО "Атомэнергопром"Министерство энергетики СШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СШАВ мире
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