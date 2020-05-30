Россия и США договорились о контроле переработки ядерных материалов в РФ

"Подписана Административная договоренность с министерством энергетики США в соответствии с "рамочным" межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Документ определяет порядок учета и контроля ядерных материалов с американским "кодом обязательств", поступающих на предприятия российской атомной отрасли для переработки и последующей передачи по контрактам с третьими странами, в том числе американским заказчикам", - говорится в отчете.

Российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома (так называемое "соглашение 123") было подписано в 2008 году и вступило в силу в 2011 году. Под ядерным материалами, согласно межправсоглашению, понимаются, помимо других материалов, природный, обедненный и обогащенный уран, а также облученный уран (в том числе в качестве отработавшего ядерного топлива). Передача ядерных материалов в рамках соглашения и дальнейшие операции с ними, в том числе переработка, не должны преследовать никаких военных целей.