Жители Польши с субботы могут выходить на улицу без масок

ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Жители Жители Польши с субботы, 30 мая, могут выходить на улицу без масок. Польское правительство вводит уже третий этап смягчения режима эпидемии, который до сих пор действует в республике.

С 16 апреля жители Польши были обязаны в общественных местах, в том числе на улице, носить маски или платки, закрывающие рот и нос.

Теперь жители страны смогут находиться на улице с открытым лицом, но лишь при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Если такое расстояние не соблюдается, ношение масок останется обязательным. Без маски можно находиться и в закрытых помещениях, если там есть возможность сохранять двухметровую дистанцию между людьми. При этом в некоторых общественных местах, в частности, в магазинах, кинотеатрах, ношение маски или платка останется обязательным.

Отменяют в Польше и другие ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов, а с 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии. Хотя кинотеатры возобновят работу, их заполняемость не должна превышать 50% посадочных мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек. Закрытыми пока останутся дискотеки и клубы.

Ранее правительство Польши уже ослабляло ограничительные меры. Жителям страны разрешили посещать леса, скверы и парки, открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, заработали кафе, бары и рестораны. Власти отмечают, что облегчение режима стало возможным из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом. По данным властей, сейчас около 80% коек и более 90% аппаратов ИВЛ остаются незанятыми.

По последним данным, в Польше выявлено более 23 тысяч носителей коронавирусной инфекции, более 1 тысячи из них скончались.