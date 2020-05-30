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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T01:22
https://ria.ru/20200530/1572206334.html
Жители Польши с субботы могут выходить на улицу без масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a07f50c630c3539def18c0bb2da192a5.jpg
РИА Новости

Жители Польши с субботы могут выходить на улицу без масок

01:22 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Жители Польши с субботы, 30 мая, могут выходить на улицу без масок. Польское правительство вводит уже третий этап смягчения режима эпидемии, который до сих пор действует в республике.
С 16 апреля жители Польши были обязаны в общественных местах, в том числе на улице, носить маски или платки, закрывающие рот и нос.
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Теперь жители страны смогут находиться на улице с открытым лицом, но лишь при соблюдении дистанции в два метра друг от друга. Если такое расстояние не соблюдается, ношение масок останется обязательным. Без маски можно находиться и в закрытых помещениях, если там есть возможность сохранять двухметровую дистанцию между людьми. При этом в некоторых общественных местах, в частности, в магазинах, кинотеатрах, ношение маски или платка останется обязательным.
Отменяют в Польше и другие ограничения, связанные с коронавирусом. Так, с 30 мая отменяется ограничение количества посетителей магазинов, а с 6 июня разрешается открыть кинотеатры, бассейны, филармонии. Хотя кинотеатры возобновят работу, их заполняемость не должна превышать 50% посадочных мест. Численность посетителей концертов на открытом воздухе не должна превышать 150 человек. Закрытыми пока останутся дискотеки и клубы.
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Ранее правительство Польши уже ослабляло ограничительные меры. Жителям страны разрешили посещать леса, скверы и парки, открыли торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, заработали кафе, бары и рестораны. Власти отмечают, что облегчение режима стало возможным из-за хорошего уровня готовности госпиталей к лечению пациентов с коронавирусом. По данным властей, сейчас около 80% коек и более 90% аппаратов ИВЛ остаются незанятыми.
По последним данным, в Польше выявлено более 23 тысяч носителей коронавирусной инфекции, более 1 тысячи из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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