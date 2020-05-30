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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T01:19
https://ria.ru/20200530/1572206300.html
Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс с 232 пассажирами
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571499325_0:0:2857:1608_1036x0_80_0_0_d990607d2f9bdf463ce963a16c891b57.jpg
РИА Новости

Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс с 232 пассажирами

01:19 30.05.2020
2249
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в аэропорту
Медицинские работники в аэропорту
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел в Москву из Франкфурта, сообщает Минтранс России в Twitter.
"Рейс "Аэрофлота" 2657 Франкфурт – Москва вылетел в 23.53 мск. 232 пассажира", - говорится в сообщении.
Планируемое время прибытия в московский аэропорт Шереметьево – 02.36 (мск) 30 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолет компании Уральские авиалинии
Вчера, 16:18
Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву
300015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАэрофлотМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Франкфурт-на-МайнеШереметьево (аэропорт)В мире
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