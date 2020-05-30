Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс с 232 пассажирами

"Рейс "Аэрофлота" 2657 Франкфурт – Москва вылетел в 23.53 мск. 232 пассажира", - говорится в сообщении.
Планируемое время прибытия в московский аэропорт Шереметьево – 02.36 (мск) 30 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вчера, 16:18Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Москву