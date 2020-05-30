Врач дал совет, как укрепить легкие во время пандемии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков в эфире " Пятого канала " показал пять упражнений, способствующих укреплению дыхательной системы.

Первое упражнение необходимо выполнять сидя на стуле. Следует поднять руки вверх, вдыхая воздух носом, а затем опустить их и выдохнуть через губы, свернутые трубочкой. Для второго упражнения следует, сидя на стуле, развести руки в стороны и свести их так, как будто вы себя обнимаете. При этом также нужно выдыхать через губы трубочкой.

Для следующего упражнения необходимо встать, собрать руки перед собой в замочек, поднять их, прогнуться в спине и отвести одну ногу назад. Руки вверх — вдох, руки вниз — выдох. Еще одно упражнение, которое выполняется стоя, требует поднять руки вверх и сделать глубокий вдох. Затем следует опустить руки и, выдыхая, сесть на корточки.

Наконец, пятое упражнение заключается в том, чтобы держать руки перед собой, развести и свести их так, как будто вы себя обнимаете. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.

По словам специалиста, каждое упражнение нужно повторять по восемь-десять раз, делая по два-три подхода. Отдых между подходами должен составлять около 9-15 секунд. При этом, отметил Никишенков, некоторым людям такие упражнения противопоказаны, каждому необходима консультация с врачом.

"Упражнения нельзя выполнять при выраженной дыхательной недостаточности, абсцессах, кровохаркании, скоплении большого количества жидкости в легких", — подчеркнул врач.