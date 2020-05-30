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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:50
https://ria.ru/20200530/1572205960.html
Врач дал совет, как укрепить легкие во время пандемии
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РИА Новости

Врач дал совет, как укрепить легкие во время пандемии

00:59 30.05.2020 (обновлено: 12:50 30.05.2020)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пульмонолог отделения профпатологии клинического института имени М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков в эфире "Пятого канала" показал пять упражнений, способствующих укреплению дыхательной системы.
Первое упражнение необходимо выполнять сидя на стуле. Следует поднять руки вверх, вдыхая воздух носом, а затем опустить их и выдохнуть через губы, свернутые трубочкой. Для второго упражнения следует, сидя на стуле, развести руки в стороны и свести их так, как будто вы себя обнимаете. При этом также нужно выдыхать через губы трубочкой.
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Для следующего упражнения необходимо встать, собрать руки перед собой в замочек, поднять их, прогнуться в спине и отвести одну ногу назад. Руки вверх — вдох, руки вниз — выдох. Еще одно упражнение, которое выполняется стоя, требует поднять руки вверх и сделать глубокий вдох. Затем следует опустить руки и, выдыхая, сесть на корточки.
Наконец, пятое упражнение заключается в том, чтобы держать руки перед собой, развести и свести их так, как будто вы себя обнимаете. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.
По словам специалиста, каждое упражнение нужно повторять по восемь-десять раз, делая по два-три подхода. Отдых между подходами должен составлять около 9-15 секунд. При этом, отметил Никишенков, некоторым людям такие упражнения противопоказаны, каждому необходима консультация с врачом.

"Упражнения нельзя выполнять при выраженной дыхательной недостаточности, абсцессах, кровохаркании, скоплении большого количества жидкости в легких", — подчеркнул врач.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей НикишенковКоронавирус COVID-19РоссиялегкиеЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
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