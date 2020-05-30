В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

"В решении Трампа нет ничего ни от понимания рисков, ни от осознания ответственности. Если глобальное лидерство - это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза. Но это никак не лидерство", - написал Косачев в соцсети Facebook.