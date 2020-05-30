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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T00:01
https://ria.ru/20200530/1572205435.html
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1036x0_80_0_0_8051c5a5cee56456bef01de804601300.jpg
РИА Новости

Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

00:01 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Дональд Трамп сообщил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения.
Глава государства мотивировал это тем, что ВОЗ отказалась проводить реформы, которых требовала американская сторона. Трамп отметил, что США перенаправят средства, которые были предназначены на финансирование организации, на срочные нужды здравоохранения по всему миру.
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Ультиматум Трампа

Ранее американский лидер направил директору организации Тедросу Адханому Гебрейесусу письмо, где пригрозил прекратить выделение средств на поддержку ВОЗ, в случае если та не проведет реформы в течение месяца. Он заявил, что в Белом доме нашли факты неудачного реагирования организации на разразившуюся пандемию COVID-19.
В документе заявлялось, что ВОЗ якобы проигнорировала сообщения о распространении коронавируса в Ухане в декабре минувшего года и не проводила независимые исследования. При этом американские власти утверждали, что организация получила от Тайваня информацию о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" в конце 2019-го, но не стала ее разглашать.
Также Трамп отметил, что Всемирная организация здравоохранения не настояла на допуске в очаг эпидемии международных экспертов и одобряла решения китайских властей запретить передвижение внутри страны, но выступала против закрытия американских границ или запрета на въезд в США из Китая.
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Реакция ВОЗ

Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус отказался комментировать решение Трампа.
В то же время представитель ВОЗ в Африке Михель Яо заявил, что отказ США финансировать организацию повлияет на способность региональных стран бороться с кризисами, угрожающими общественному здоровью, в том числе и пандемией коронавируса.
"Это плохое время для того, чтобы отзывать какие-либо взносы. Оно требует большей солидарности. Возможно, развитые страны меньше нуждаются в ВОЗ, но для нашего континента присутствие ВОЗ действительно необходимо, чтобы продолжать помогать странам. У нас есть страны, которые переживают затяжной кризис", — заявил он РИА Новости.
Яо добавил, что организация является источником 80 процентов бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США – это самый большой вклад от одной страны. Помощь идет на различные меры, такие как составление программ, отправка экспертов, чтобы помочь их осуществить, мониторинг эпидемиологической ситуации, реакция на кризисы в сфере здравоохранения. По словам представителя организации, прекращение этого финансирования будет иметь тяжелые последствия.
Среди прочего, от этого пострадают сотрудники сферы здравоохранения, часть из которых борется конкретно с COVID-19, а другая – с не менее важными угрозами, такими как Эбола, малярия и другие смертельные болезни, заключил он.
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Реакция России, Китая и ЕС

В российском МИД раскритиковали позицию США. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ее шельмованием ВОЗ. Он подчеркнул, что любая организация должна стремиться к улучшению своей деятельности, но этого необходимо добиваться путем конструктивного диалога.
Представитель МИД Мария Захарова назвала попытки американских властей превратить ВОЗ в площадку для сведения политических счетов неуместными.
В Евросоюзе также призвали консолидироваться вокруг организации на фоне пандемии коронавируса.
В МИД Китая назвали действия США попыткой сложить с себя вину за неэффективность профилактических мер COVID-19.
По последним данным, число инфицированных превысило 5,6 миллиона, около 350 тысяч человек скончались.
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