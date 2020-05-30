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Культура
2020-05-30T01:38
https://ria.ru/20200530/1572202480.html
Итальянка, выигравшая полотно Пикассо в лотерею, предлагает его музеям
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572202222_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c2430cb86cf790fc08e135e5860a253e.jpg
РИА Новости

Итальянка, выигравшая полотно Пикассо в лотерею, предлагает его музеям

01:38 30.05.2020
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© AFP 2020 / Valery HacheЛоренцо Насо и его мать Клаудия Боргоньо, выигравшая картину Пикассо
Лоренцо Насо и его мать Клаудия Боргоньо, выигравшая картину Пикассо
© AFP 2020 / Valery Hache
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Итальянка Клаудио Боргоньо, выигравшая на прошлой неделе в лотерею картину Пабло Пикассо, предлагает музеям и галереям ее выставить, сообщает Le Figaro.
Она и ее сын Лоренцо, подаривший ей лотерейный билет за 100 евро в подарок на Новый год, считают, что работу испанского живописца "сложно хранить дома из-за высокой ценности".
Жительница Вентимильи на севере Италии по-прежнему не верит своему счастью. Она не очень хорошо разбирается в живописи, но заявила, что у нее нет желания перепродавать "Натюрморт" 1921 года, стоимость которого ориентировочно оценивается в один миллион евро.
"Я люблю свою работу и буду продолжать ее делать. Но этот случай дает гарантии будущего моего сына", — поделилась она.
© REUTERS / Charles PlatiauОрганизатор лотереи Пери Кочин с картиной испанского художника Пабло Пикассо "Nature Morte, 1921" после официального розыгрыша
Организатор лотереи Пери Кочин с картиной испанского художника Пабло Пикассо Nature Morte, 1921 после официального розыгрыша
© REUTERS / Charles Platiau
Организатор лотереи Пери Кочин с картиной испанского художника Пабло Пикассо "Nature Morte, 1921" после официального розыгрыша
"Я никогда не выигрывала призов такого уровня, иногда покупала билеты лотереи, но редко. Я этого не ждала и уж тем более не надеялась", — добавила она.
Ее сын не собирается вешать картину на стену, он "был бы рад, если бы на нее могли полюбоваться другие люди и испытать при этом какие-то эмоции".
"Мы бы хотели выставить ее в Европе или где-то еще, чтобы все могли насладиться работой", — пояснил он.
Первой откликнулась на призыв мэрия Вентимильи.
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