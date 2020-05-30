Итальянка, выигравшая полотно Пикассо в лотерею, предлагает его музеям

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Итальянка Клаудио Боргоньо, выигравшая на прошлой неделе в лотерею картину Пабло Пикассо, предлагает музеям и галереям ее выставить, Итальянка Клаудио Боргоньо, выигравшая на прошлой неделе в лотерею картину Пабло Пикассо, предлагает музеям и галереям ее выставить, сообщает Le Figaro.

Она и ее сын Лоренцо, подаривший ей лотерейный билет за 100 евро в подарок на Новый год, считают, что работу испанского живописца "сложно хранить дома из-за высокой ценности".

Жительница Вентимильи на севере Италии по-прежнему не верит своему счастью. Она не очень хорошо разбирается в живописи, но заявила, что у нее нет желания перепродавать "Натюрморт" 1921 года, стоимость которого ориентировочно оценивается в один миллион евро.

"Я люблю свою работу и буду продолжать ее делать. Но этот случай дает гарантии будущего моего сына", — поделилась она.

© REUTERS / Charles Platiau Организатор лотереи Пери Кочин с картиной испанского художника Пабло Пикассо "Nature Morte, 1921" после официального розыгрыша © REUTERS / Charles Platiau Организатор лотереи Пери Кочин с картиной испанского художника Пабло Пикассо "Nature Morte, 1921" после официального розыгрыша

"Я никогда не выигрывала призов такого уровня, иногда покупала билеты лотереи, но редко. Я этого не ждала и уж тем более не надеялась", — добавила она.

Ее сын не собирается вешать картину на стену, он "был бы рад, если бы на нее могли полюбоваться другие люди и испытать при этом какие-то эмоции".

"Мы бы хотели выставить ее в Европе или где-то еще, чтобы все могли насладиться работой", — пояснил он.