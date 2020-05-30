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2020-05-30T03:00
https://ria.ru/20200530/1572200357.html
Психолог рассказала, как провести лето с ограничениями
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РИА Новости

Психолог рассказала, как провести лето с ограничениями

03:00 30.05.2020
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© Фото : из личного архиваГлаголевы в лесу
Глаголевы в лесу
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лета, после весны в режиме самоизоляции, все ждут с особым нетерпением. Как провести его с максимальной пользой, рассказала в интервью радио Sputnik психолог международного уровня, шеф-коуч, кандидат психологических наук Алена Никольская.
Летом уже не будет таких серьезных ограничений, но некоторые запреты останутся с нами надолго. Не нужно воспринимать это трагически. Важно не поддаваться чувству тревоги и максимально использовать появившиеся возможности и получать от этого удовольствие, рассказала в интервью радио Sputnik психолог международного уровня, шеф-коуч, кандидат психологических наук Алена Никольская.
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"В самое ближайшее время мы, скорее всего, не сможем путешествовать за границу или свободно перемещаться, куда нам вздумается. Но все равно есть возможность просто выйти подышать воздухом в парке или устроить на балконе уютный уголок, где можно читать, делать упражнения по утрам. Если есть автомобиль, можно съездить в город, где вы никогда не были. По утрам и вечерам можно бегать в парке или по набережной. Обязательно нужно побывать в лесу, природа дает нам подзарядку. Если есть возможность, сходите в кино под открытым небом", – сказала Алена Никольская.
Можно что-то выучить, попробовать сделать что-то новое.
"Можно выучить английский, до которого никогда не доходили руки, или любой другой иностранный язык. Можно найти какое-то хобби. Можно запастись вещами на более прохладное время – подумать, что вы будете носить осенью, заказать в интернете и войти в сезон в новом образе", – предлагает психолог.
Чтобы почувствовать лето, на подоконнике или балконе можно устроить оранжерею.
"Посадите, что вам хочется: цветы, зелень или даже овощи. И будет такая дача с доставкой на дом. Это будет поднимать настроение", – советует Алена Никольская.
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Можно попробовать использовать технологию "дневник благодарности".
"Купите самый красивый блокнот, ручку к нему и записывайте, что приятное у вас было за день. Вы почувствуете, как много хорошего и позитивного есть вокруг вас. Устраивайте себе праздник без повода", – рассказала в интервью радио Sputnik психолог.
Алена Никольская напомнила, что когда мы улыбаемся и радуемся, у нас выделяются эндорфины, гормоны счастья, и гораздо проще пережить любую неприятную ситуацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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