Психолог рассказала, как провести лето с ограничениями

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Лета, после весны в режиме самоизоляции, все ждут с особым нетерпением. Как провести его с максимальной пользой, рассказала в интервью радио Sputnik психолог международного уровня, шеф-коуч, кандидат психологических наук Алена Никольская.
Летом уже не будет таких серьезных ограничений, но некоторые запреты останутся с нами надолго. Не нужно воспринимать это трагически. Важно не поддаваться чувству тревоги и максимально использовать появившиеся возможности и получать от этого удовольствие, рассказала в интервью радио Sputnik психолог международного уровня, шеф-коуч, кандидат психологических наук Алена Никольская.
"В самое ближайшее время мы, скорее всего, не сможем путешествовать за границу или свободно перемещаться, куда нам вздумается. Но все равно есть возможность просто выйти подышать воздухом в парке или устроить на балконе уютный уголок, где можно читать, делать упражнения по утрам. Если есть автомобиль, можно съездить в город, где вы никогда не были. По утрам и вечерам можно бегать в парке или по набережной. Обязательно нужно побывать в лесу, природа дает нам подзарядку. Если есть возможность, сходите в кино под открытым небом", – сказала Алена Никольская.
Можно что-то выучить, попробовать сделать что-то новое.
"Можно выучить английский, до которого никогда не доходили руки, или любой другой иностранный язык. Можно найти какое-то хобби. Можно запастись вещами на более прохладное время – подумать, что вы будете носить осенью, заказать в интернете и войти в сезон в новом образе", – предлагает психолог.
Чтобы почувствовать лето, на подоконнике или балконе можно устроить оранжерею.
"Посадите, что вам хочется: цветы, зелень или даже овощи. И будет такая дача с доставкой на дом. Это будет поднимать настроение", – советует Алена Никольская.
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Можно попробовать использовать технологию "дневник благодарности".
"Купите самый красивый блокнот, ручку к нему и записывайте, что приятное у вас было за день. Вы почувствуете, как много хорошего и позитивного есть вокруг вас. Устраивайте себе праздник без повода", – рассказала в интервью радио Sputnik психолог.
Алена Никольская напомнила, что когда мы улыбаемся и радуемся, у нас выделяются эндорфины, гормоны счастья, и гораздо проще пережить любую неприятную ситуацию.
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