Психолог рассказала, как провести лето с ограничениями

"В самое ближайшее время мы, скорее всего, не сможем путешествовать за границу или свободно перемещаться, куда нам вздумается. Но все равно есть возможность просто выйти подышать воздухом в парке или устроить на балконе уютный уголок, где можно читать, делать упражнения по утрам. Если есть автомобиль, можно съездить в город, где вы никогда не были. По утрам и вечерам можно бегать в парке или по набережной. Обязательно нужно побывать в лесу, природа дает нам подзарядку. Если есть возможность, сходите в кино под открытым небом", – сказала Алена Никольская.