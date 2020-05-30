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2020-05-30T09:48
https://ria.ru/20200530/1572199852.html
Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту
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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту

03:15 30.05.2020 (обновлено: 09:48 30.05.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinПункт обмена валют в Москве
Пункт обмена валют в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Многие кредитные организации ожидали повышения спроса на валюту у населения, этому способствовало скорое начало сезона отпусков, в преддверии которого люди покупали валюту, а также девальвация рубля, рассказал агентству “Прайм” директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.​
“Помимо начала сезона отпусков, в преддверии которых люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос, а учитывая низкие ставки по банковским вкладам в валюте, люди не видят необходимости держать их в банках, поэтому предпочитают хранить их в банковских ячейках или других собственных хранилищах. В целом, это даже отчасти лучше для банков, так как содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним”, — сказал эксперт.
Сегодня, несмотря на укрепление рубля, сохраняются опасения его дальнейшего ослабления для компенсации бюджетных потерь от низких цен на нефтепродукты, поэтому многие, у кого есть сбережения в рублях, конвертируют их в валюту и снимают.
Доллары США
27 мая, 09:57
Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
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Вячеслав АбрамовДинамика курсов валютЭкономика
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