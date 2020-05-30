Эксперт рассказал, почему растет спрос на наличную валюту

“Помимо начала сезона отпусков, в преддверии которых люди покупали валюту, еще и девальвация российского рубля вызвала спрос, а учитывая низкие ставки по банковским вкладам в валюте, люди не видят необходимости держать их в банках, поэтому предпочитают хранить их в банковских ячейках или других собственных хранилищах. В целом, это даже отчасти лучше для банков, так как содержать валютные вклады более затратно, чем получать доходы по ним”, — сказал эксперт.