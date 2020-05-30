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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T02:16
https://ria.ru/20200530/1572198815.html
Названы отрасли, которым грозит наибольшая безработица после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570196064_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_8d7107106ed736eba12441dce059ec84.jpg
РИА Новости

Названы отрасли, которым грозит наибольшая безработица после пандемии

02:15 30.05.2020 (обновлено: 02:16 30.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После отмены коронавирусных ограничений лидировать по безработице будет сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий. Также под удар попадут те, для кого важную роль играют командировки сотрудников, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Чемпионами" по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности", — считает он.
Принуждение к использованию дистанционных технологий также способствует долгосрочному снижению уровня командировок. Поэтому географически наибольший удар получат столицы, курортные зоны и города-миллионники. С другой стороны, в торговле, обороты которой не снижаются, возможен переток сотрудников между направлениями или в службы доставки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посетитель ярмарки вакансий
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Распространение нового коронавирусаАнтон ТабахКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Эксперт РА
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