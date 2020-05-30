Названы отрасли, которым грозит наибольшая безработица после пандемии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. После отмены коронавирусных ограничений лидировать по безработице будет сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий. Также под удар попадут те, для кого важную роль играют командировки сотрудников, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
"Чемпионами" по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности", — считает он.
Принуждение к использованию дистанционных технологий также способствует долгосрочному снижению уровня командировок. Поэтому географически наибольший удар получат столицы, курортные зоны и города-миллионники. С другой стороны, в торговле, обороты которой не снижаются, возможен переток сотрудников между направлениями или в службы доставки.
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