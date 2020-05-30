Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американские компании отчитались о рекордном снижении прибыли в первом квартале. Показатели рухнули до значений кризисного 2009 года. Ситуация критическая: на рынке акций надулся пузырь хуже доткомов, предупредила одна из ведущих инвесткомпаний. Аналитики ждут волны банкротств и обвала фондового рынка.

Впереди банкротства и дефолты

В первом квартале операционная прибыль компаний из S&P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.

"Это антирекорд с кризисного 2009 года", — констатировал главный экономист инвестиционной компании Alliance Berstein Джозеф Карсон.

Многого недосчитались из-за торговой войны с Китаем. Хотя Вашингтон и Пекин подписали соглашение первой фазы 15 января, пошлины на сотни миллиардов долларов все еще в силе, а отношения двух стран опять обострились. Американские фирмы понесли серьезные издержки.

К тому же они изрядно подешевели. Как следует из доклада Федерального резервного банка Нью-Йорка и Колумбийского университета, в целом торговая война уменьшила рыночную стоимость компаний на 1,7 триллиона долларов.

Во втором квартале финансовые показатели продолжат ухудшаться из-за многократного падения продаж и объемов производства на фоне эпидемии коронавируса. По прогнозу ФРС, ВВП в годовом выражении рухнет на 40 с лишним процентов. Значит, впереди все больше дефолтов и банкротств.

"Если падение операционной прибыли компаний из S&P 500 в долларовом выражении во втором квартале окажется на том же уровне, что и в первом, то в годовом выражении сокращение составит уже 1,3 триллиона, — предупреждает Джозеф Карсон. — Таким образом, к концу июня соотношение цены акций к прибыли для индекса S&P 500 превысит экстремально высокие уровни "пузыря доткомов" двухтысячного года".

"В условиях углубления кризиса COVID-19 и резкого падения деловой активности S&P 500 переживает худший квартал за последнее десятилетие с точки зрения прибыли", — соглашаются стратеги крупнейшего инвестбанка JP Morgan.

Федрезерв добьет рынок

Надежды, что стимулирующая политика ФРС и избыточная ликвидность, которой регулятор накачивает рынок, улучшат финансовое положение компаний и их платежеспособность, не оправдались. Как только инвесторы осознают масштабы снижения корпоративной прибыли, на рынке акций начнется очередной обвал, полагают эксперты.

Как указал на прошлой неделе финансист Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Джорджа Сороса, сейчас соотношение риска и доходности на рынке акций — наихудшее за всю его карьеру.

"Похоже, рыночный консенсус заключается в следующем: "Не волнуйтесь, ФРС нас поддержит". Но наш анализ говорит, что рынок ошибается", — предупредил он. И подчеркнул, что масштабная стимулирующая программа, запущенная Федрезервом, еще больше ограничит экономический рост.

"Это просто комбинация трансферных платежей, которые позволили людям получать больше денег, не работая, — отметил Дракенмиллер. — Плюс ко всему кучу денег отдали компаниям-зомби".

Компании-зомби не генерируют прибыль, живут в долг. Росту их числа способствовал длительный период низких процентных ставок. Экономисты не раз говорили, что обилие "живых мертвецов" создает реальную угрозу нового широкомасштабного кризиса.