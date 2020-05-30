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Туризм
2020-05-30T09:17
https://ria.ru/20200530/1572192362.html
Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом
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РИА Новости

Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом

09:17 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре
Туристы на смотровой площадке города Протарас на Кипре
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом, сообщает Mirror.
Страна открывает границы для иностранных путешественников 9 июня. Некоторые прибывающие будут протестированы на наличие вируса.
Гостей, получивших положительный результат, будут лечить бесплатно. Они вместе с прилетевшими членами семьи будут помещены в специальные карантинные отели. Платить за проживание, лекарства и питание там не придется. Туристам нужно будет только оплатить стоимость трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию.
Для лечения отдыхающих на острове выделена специальная больница на 100 коек, 112 палат интенсивной терапии и две сотни аппаратов искусственного дыхания.
Власти надеются, что такие гарантии привлекут туристов на остров, где по данным университета Джона Хопкинса, заболели менее одной тысячи человек. Спасти не удалось лишь 17 из них. Доходы от индустрии гостеприимства достигают 15 процентов ВВП страны.
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