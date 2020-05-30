МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом, Власти Кипра возместят траты на отпуск туристам, заболевшим коронавирусом, сообщает Mirror.

Страна открывает границы для иностранных путешественников 9 июня. Некоторые прибывающие будут протестированы на наличие вируса.

Гостей, получивших положительный результат, будут лечить бесплатно. Они вместе с прилетевшими членами семьи будут помещены в специальные карантинные отели. Платить за проживание, лекарства и питание там не придется. Туристам нужно будет только оплатить стоимость трансфера из аэропорта и рейса на репатриацию.

Для лечения отдыхающих на острове выделена специальная больница на 100 коек, 112 палат интенсивной терапии и две сотни аппаратов искусственного дыхания.