Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-30T09:38
https://ria.ru/20200530/1572190814.html
Тысячи подмосковных детей поучаствуют в образовательных онлайн-площадках
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189501_0:0:2835:1595_1036x0_80_0_0_a5d768ffa32308f98e987046d01b7d41.jpg
РИА Новости

Тысячи подмосковных детей поучаствуют в образовательных онлайн-площадках

08:00 30.05.2020 (обновлено: 09:38 30.05.2020)
132
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПервоклассники на компьютерных занятиях
Первоклассники на компьютерных занятиях
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мастер-классы, веселые зарядки, развлекательные игры и викторины – такая программа ждет детей этим летом в Московской области. С 1 июня в Подмосковье будет запущено более 150 летних образовательных онлайн-площадок, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Уточняется, что площадки заработают во всех городских округах региона.
"В Подмосковье с 1 июня свыше 150 образовательных и развлекательных площадок на базе организаций допобразования начнут работать в режиме онлайн. Свои виртуальные двери откроют площадки во всех городских округах региона. Планируется, что участниками интересных событий станет порядка 80 тысяч детей региона", – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Абитуриенты в учебном классе
20 мая, 08:00Хорошие новости
В Тюменской области открыли школу онлайн-программирования для всех
Главная задача проекта – сделать лето юных жителей Подмосковья и полезным, и увлекательным.
"Мы адаптировали дополнительные общеобразовательные программы художественной, технической, естественно-научной, социально-педагогической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей под дистанционное обучение. Не выходя из дома ребята теперь могут научиться множеству интересных вещей, весело провести время", – отметила министр.
С полным перечнем возможностей онлайн-площадок можно ознакомиться здесь.
000024
Обсудить 0
Хорошие новостиРоссияХорошие новостиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Биография Татьяны Москальковой
Врач работает за компьютером
Онлайн-онкология: как работает сервис удаленного лечения больных раком
Семья Глаголевых на Соловках
Место силы. Как коренные москвичи бросили все ради жизни на острове
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Подготовка к всероссийской акции Ночь музеев
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Работа центра Вектор
В "Векторе" рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на животных
Памятник Сергию Радонежскому
"Там лежит клад". Загадки "русского Стоунхенджа" в Подмосковье
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Ростовской области умерли два пациента с COVID-19
Беженцы, 1945 год
Запад осуждает Сталина за то, в чем виновен не меньше
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
США наказывают Тегеран за "ядерный шантаж". Чем это грозит России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
Программирование
Эксперт рассказал, как изменились хакерские атаки во время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния