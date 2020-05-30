Тысячи подмосковных детей поучаствуют в образовательных онлайн-площадках

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мастер-классы, веселые зарядки, развлекательные игры и викторины – такая программа ждет детей этим летом в Московской области. С 1 июня в Подмосковье будет запущено более 150 летних образовательных онлайн-площадок, сообщает пресс-служба министерства образования региона. Уточняется, что площадки заработают во всех городских округах региона.

"В Подмосковье с 1 июня свыше 150 образовательных и развлекательных площадок на базе организаций допобразования начнут работать в режиме онлайн. Свои виртуальные двери откроют площадки во всех городских округах региона. Планируется, что участниками интересных событий станет порядка 80 тысяч детей региона", – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Главная задача проекта – сделать лето юных жителей Подмосковья и полезным, и увлекательным.

"Мы адаптировали дополнительные общеобразовательные программы художественной, технической, естественно-научной, социально-педагогической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей под дистанционное обучение. Не выходя из дома ребята теперь могут научиться множеству интересных вещей, весело провести время", – отметила министр.