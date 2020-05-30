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Культура
2020-05-30T06:52
https://ria.ru/20200530/1572187169.html
Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa
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РИА Новости

Рики Мартин выпустил мини-альбом Pausa

06:52 30.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Рики Мартин на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи. Сентябрь 2016 года
Певец Рики Мартин на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи. Сентябрь 2016 года
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин представил в Сети новый мини-альбом Pausa. Это первый релиз после выхода его десятого студийника "A quien quiera escuchar" в 2015 году (пластинка получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший латинский поп-альбом).
По информации Billboard, первоначально Мартин хотел выпустить другой альбом, в котором были бы представлены зажигательные песни, но передумал.

"Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Мы должны были изменить концепцию, и я создал два отдельных сборника. Pausa более расслабленный. Надеюсь, в сентябре мы представим второй под названием Play. В нем будет позитивная музыка", — объяснил он.

В записи альбома, в который вошло шесть лирических композиций, приняли участие: Стинг, Карла Моррисон, Педро Капо, Диего Эль Сигала, а также рэпер Residente (Рене Хуан Перес Йоглар) и певец Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио).
В январе этого года исполнитель представил клип на песню "Tiburones", на написание которой Мартина вдохновило восстание в Пуэрто-Рико (произошло в 2019 году).
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КультураПуэрто-РикоМузыкаНовости культурыРики Мартин (Энрике Моралес)
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