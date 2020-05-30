У "Соника в кино" появится сиквел

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Компании Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что у семейной комедии на основе видеоигры появится сиквел, . Компании Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что у семейной комедии на основе видеоигры появится сиквел, сообщает Variety.

Режиссер у продолжения будет тот же – Джефф Фаулер, и сценаристы останутся прежними: Патрик Кейси и Джош Миллер.

Решений о том, кто будет сниматься в ленте, и когда проект запустят в производство, пока не принято.

В первом фильме, премьера которого состоялась в феврале 2020 года, речь идет о приключениях самого быстрого ежа в мире – Соника.

Главного персонажа озвучивает Бен Шварц, его лучшего друга Тома играет Джеймс Марсден. Вместе они защищают планету от злого гения доктора Роботника (Джим Керри), который пытается использовать способности Соника, чтобы покорить мир.