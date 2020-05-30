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Культура
2020-05-30T08:04
https://ria.ru/20200530/1572171264.html
Любовь на карантине. Как правильно знакомиться в Сети
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РИА Новости

Любовь на карантине. Как правильно знакомиться в Сети

08:00 30.05.2020 (обновлено: 08:04 30.05.2020)
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© Depositphotos / grinvaldsСмартфон с приложением для знакомств
Смартфон с приложением для знакомств
© Depositphotos / grinvalds
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. Казалось бы, в условиях самоизоляции найти себе пару труднее, ведь круг общения и выходы из дому сведены к минимуму. Однако с марта большинство сайтов и приложений для знакомств отметили приток новых пользователей. Вместо кафе или парка первое свидание теперь назначают в Zoom, а в затяжных переписках перед долгожданной встречей в офлайне видят возвращение романтики. О том, как пандемия изменила представления об онлайн-дейтинге, — в материале РИА Новости.

Время отступать от принципов

"Раньше мы с Асей не стали бы афишировать, что наша история любви началась на сайте. Не очень было принято такими вещами хвастаться. А сейчас — обычное дело", — говорит Сергей (фамилию герой просил не называть. — Прим. ред.).

Уже больше двух лет он программист на удаленке в крупной IT-компании, а его возлюбленная преподает английский в московском вузе. До карантина оба не стремились к знакомствам в Сети: Сергей (31 год) считал, что "искра должна вспыхнуть только при встрече", а Ася (28 лет) боялась, что в приложении ее увидит кто-то из студентов. Но на карантине они, как и многие одиночки, отступили от принципов.

"Наверное, сидеть в сервисах виртуальных знакомств — это скорее уже норма, чем субкультура", — соглашается Станислав Алексеев, автор Telegram-канала Post Love.

По словам российского представителя компании Badoo Юлии Игнатьевой, до изоляции все очень быстро переключались на офлайн. В итоге у многих отношения проходили в экспресс-режиме: после одного рандеву вновь начинался поиск. Теперь в онлайн-дейтинг пришла романтика: долгие переписки, разговоры о чувствах и трепетное ожидание встречи. Пандемия вернула нам slow love, уверены авторы публикации в The New York Times.
Первое свидание Аси и Сергея прошло в Zoom. Выяснилось, что оба пересматривают фильм Вонг Карвая "Чунгкингский экспресс", давно мечтают побывать на Фарерских островах и учились какое-то время в одной школе, но в разных классах. Вживую влюбленные пока не виделись — карантинный режим не нарушают: Сергей живет с мамой и опасается за ее здоровье.

Как Сеть подбирает пару

Впрочем, совпадение интересов онлайн-собеседников подстроила не столько судьба, сколько нейросеть. Математическая модель анализирует интересы, образование, уровень привлекательности и даже сложность текстов в переписке пользователя, связывая тех, кто потенциально подходит друг другу.
Француженке Жюдит Дюпортей, автору недавно изданной на русском языке книги "Любовь по алгоритму", удалось заполучить секретный документ — 802 страницы архива, накопившегося на нее на серверах Tinder за пару лет.
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Дюпортей утверждает, что сервис на самом деле ограничивает выбор пользователя: искусственный интеллект "в основном отдает предпочтение мэтчу более взрослого мужчины с молодой, менее обеспеченной и менее образованной женщиной", то есть основывается на патриархальной модели. По ее мнению, так по-прежнему продвигают отношения, которые строятся на неравенстве.

"Дейтинг-приложения ведут к крайней коммерциализации знакомств", — пишет Ева Иллуз в книге "Почему любовь ранит: социологическое объяснение".

На этих площадках можно бесконечно зависать благодаря огромному выбору: за вечер на экране смартфона многие отсматривают столько претендентов, сколько их бабушки и дедушки не встречали за всю жизнь. Потому что кажется, что наверняка есть еще лучше.
В феврале в Сети появился фейковый сайт знакомств, воссоздающий дизайн платформы Amazon. Только вместо книжек и гаджетов здесь "присматривают" партнеров, у которых есть описание, фото и рейтинг. Авторы проекта — художницы Ани Акопян, Сьюзи Шинн, Морган Груер — так пытаются обратить внимание на последствия консюмеризма: к выбору спутника жизни многие стали относиться как к покупке товара в супермаркете.

Стать гуру онлайн-дейтинга

"Говорят, что приложения знакомств подарили иллюзии: мужчинам — выбора, а женщинам — востребованности. В общем, это так. Те, кто вечно ищет, остаются в этом состоянии, а настроенным на более решительные действия дейтинг чуть упростил путь", — полагает Станислав Алексеев.

Считается, что регистрация на сайтах знакомств помогает самовыражению, поэтому часто пользователи увлекаются собственно процессом. Дейтинг становится самоцелью, появились даже специалисты в этой области.
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Тимур Котов называет себя экспертом по адекватным знакомствам: в деле он более шести лет. Еще недавно к нему обращались только мужчины, но месяца полтора назад стали поступать запросы и от девушек. Чаще всего он консультирует по оформлению профилей, рассказывает, как построить беседу.
Ошибки, по словам Котова, часто одни и те же: "Размещают в анкете фото шашлыка или карточку с выпускного, на которой человека сложно идентифицировать в толпе друзей. А нужно просто портрет — как на паспорт, только с улыбкой". Во-вторых, следует подробнее заполнять профиль, чтобы привлекать схожих людей: бизнесмен, ежедневно медитирующий в шесть часов утра, вряд ли уживется с ведущей активную ночную жизнь тусовщицей.
Третий промах со стороны парней — "лохматые" комплименты типа "Ангел, тебя украли из рая?" или "А что такая красотка тут делает?" Вместо этого лучше просто перечислить, что вам в ней нравится, уверен эксперт.
Есть и состоятельные клиенты-мужчины, не готовые просиживать в приложении часами: они просто делегируют Котову начало переписки — и он инициирует общение с чужого профиля, а потом передает прямые контакты.

Как будут знакомиться потом

Больше двух месяцев Ася и Сергей общаются по нескольку часов в день и уверены, что это начало серьезных отношений: начали полушутя обсуждать дату свадьбы. "Прямо как в старых романах, где влюблялись друг в друга по переписке", — смеется девушка.
© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
© Depositphotos / liudmilachernetska
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
По мнению Юлии Игнатьевой, и после карантина приживется долгое общение в чатах и по видеосвязи на первых этапах знакомства. Однако Семен Нестеров, сооснователь Telegram-сервиса знакомств для студентов и выпускников российских вузов Qualidate, отмечает: "Конечно, паттерн поиска партнера в мире очень сильно меняется. Но дейтинг-сервисы не заинтересованы в том, чтобы найти вам любовь всей жизни — их интерес, наоборот, в том, чтобы вы дольше платили за подписку".
Медиаисследователь и преподаватель НИУ ВШЭ Ольга Соловьева считает, что романы, завязавшиеся онлайн, могут быть более продолжительными, чем начавшиеся с живой встречи: "Сеть дает возможность достроить образ партнера, к тому же такая коммуникация позволяет обдумать реплики". Эксперт уверена, что пандемия поможет преодолеть страхи и комплексы, связанные с первым свиданием, однако не изменит представления об отношениях.
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Онлайн, хотя и дает нам довольно много возможностей, никогда не сможет стать полноценной заменой живому общению, соглашается автор Telegram-канала Алексеев. "Мы в первую очередь прислушиваемся к инстинктам, которым уже миллионы лет, а несколько месяцев карантина — лишь мгновение для нашей биологической сущности", — считает он.

"Все это обязательно закончится, и нам снова можно будет сидеть в кафе или гулять по набережным с людьми, которых мы встретили буквально час назад”, — надеется Станислав.

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