В США полиция перекрыла движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В штате Огайо дорожный патруль перекрыл движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей, В штате Огайо дорожный патруль перекрыл движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей, сообщает UPI.

Офицер дорожной полиции Хараз Ганбари опубликовал в соцсети видео с двумя канадскими гусями и шестью гусятами, которых он заметил, проезжая по трассе к северу от города Финдли.

"Птицам некуда было идти – только к обочине, но для этого нужно было пересечь три полосы, по которым двигались автомобили", — написал Ганбари.