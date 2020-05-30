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Туризм
2020-05-30T02:33
https://ria.ru/20200530/1572159964.html
В США полиция перекрыла движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей
https://cdn23.img.ria.ru/images/21742/54/217425419_0:149:3028:1852_1036x0_80_0_0_25ae506d26e4ba4565f08d373ec6a09e.jpg
РИА Новости

В США полиция перекрыла движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей

02:33 30.05.2020
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© РИА Новости / А. Корнющенко / Перейти в фотобанкЧастное птицеводческое хозяйство
Частное птицеводческое хозяйство
© РИА Новости / А. Корнющенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В штате Огайо дорожный патруль перекрыл движение на шоссе, чтобы спасти семью гусей, сообщает UPI.
Офицер дорожной полиции Хараз Ганбари опубликовал в соцсети видео с двумя канадскими гусями и шестью гусятами, которых он заметил, проезжая по трассе к северу от города Финдли.
"Птицам некуда было идти – только к обочине, но для этого нужно было пересечь три полосы, по которым двигались автомобили", — написал Ганбари.
Тогда один из полицейских остановил движение, а второй направлял гусиную семью по нужному маршруту.
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