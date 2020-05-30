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Туризм
2020-05-30T10:08
https://ria.ru/20200530/1572149883.html
В Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал мальчика
https://cdn23.img.ria.ru/images/151809/58/1518095885_17:0:1500:834_1036x0_80_0_0_66ee1b161729f524d2ec67bbb8c5a738.jpg
РИА Новости

В Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал мальчика

00:57 30.05.2020 (обновлено: 10:08 30.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На севере Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал 12-летнего подростка, сообщает UPI.
Двенадцатилетний Алессандро отправился с семьей в поход, в лесу он встретил огромного бурого медведя. На кадрах видно, как мальчик идет к родным, а за ним следует огромный зверь.
Лорис Каллиари, отчим подростка, который снял ролик, рассказал: "Я заметил, что животное направляется к нему. Сначала я нервничал, но потом увидел, что медведь не агрессивен, поэтому успокоился".
Он отметил, что мать и бабушка мальчика закричали, когда хищник приблизился к подростку.
Но сам Алессандро сохранял спокойствие, поскольку недавно в телепередаче узнал, что хладнокровие помогает выжить при встрече со зверем.
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