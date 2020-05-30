В Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал мальчика

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На севере Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал 12-летнего подростка, На севере Италии сняли на видео, как в лесу медведь преследовал 12-летнего подростка, сообщает UPI.

Двенадцатилетний Алессандро отправился с семьей в поход, в лесу он встретил огромного бурого медведя. На кадрах видно, как мальчик идет к родным, а за ним следует огромный зверь.

Лорис Каллиари, отчим подростка, который снял ролик, рассказал: "Я заметил, что животное направляется к нему. Сначала я нервничал, но потом увидел, что медведь не агрессивен, поэтому успокоился".

Он отметил, что мать и бабушка мальчика закричали, когда хищник приблизился к подростку.