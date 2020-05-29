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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-30T00:00
https://ria.ru/20200529/1572205333.html
Россия планирует расширить базы в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:294:2844:1894_1036x0_80_0_0_51f4e0f7a07ff2a94ccf98b0c558c412.jpg
РИА Новости

Россия планирует расширить базы в Сирии

23:59 29.05.2020 (обновлено: 00:00 30.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России.

"Для стабильности региона"

По словам эксперта в области международных отношений Александра Ионова, Россия должна сохранить военный контингент в Арабской Республике для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.
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Он напомнил, что после вывода большей части иранских войск Россия осталась единственной иностранной силой, которая по официальной просьбе Дамаска действует на территории Сирии и борется с террористическими организациями.
"Иранская сторона заявила о выводе большинства своего контингента, ливанская Хезболла тоже вернула войска домой. Поэтому только Россия сегодня является хребтом и гарантом стабильности в регионе. Остался только один террористических очаг – Идлиб. Это значит, что еще предстоит работа у российской стороны", — сказал Ионов в комментарии "Московскому комсомольцу".
Он предположил, что решение о расширении отечественных баз вызвано необходимостью повысить безопасность российских военных объектов в Арабской Республике.
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Военное присутствие России в Сирии

С сентября 2015 года Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки ИГ * по официальной просьбе Дамаска.
С этого времени на базе Хмеймим бессрочно размещается авиационная группа российских ВКС. В 2017 году Москва и Дамаск также подписали еще один документ, по которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.
Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение будет действовать 49 лет, а затем автоматически продлится еще на четверть века.
*Запрещенная в России террористическая организация
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