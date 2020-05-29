Россия планирует расширить базы в Сирии

Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с представителями Сирии о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект протокола № 1 к соглашению о размещении в Сирии российской авиационной группы от 26 августа 2015 года одобрило правительство. По достижении договоренности с сирийской стороной ведомства должны подписать его от имени России.

"Для стабильности региона"

По словам эксперта в области международных отношений Александра Ионова, Россия должна сохранить военный контингент в Арабской Республике для поддержания стабильности на Ближнем Востоке

Он напомнил, что после вывода большей части иранских войск Россия осталась единственной иностранной силой, которая по официальной просьбе Дамаска действует на территории Сирии и борется с террористическими организациями.

Хезболла тоже вернула войска домой. Поэтому только Россия сегодня является хребтом и гарантом стабильности в регионе. Остался только один террористических очаг – Идлиб. Это значит, что еще предстоит работа у российской стороны", — сказал Ионов в "Иранская сторона заявила о выводе большинства своего контингента, ливанскаятоже вернула войска домой. Поэтому только Россия сегодня является хребтом и гарантом стабильности в регионе. Остался только один террористических очаг – Идлиб. Это значит, что еще предстоит работа у российской стороны", — сказал Ионов в комментарии "Московскому комсомольцу".

Он предположил, что решение о расширении отечественных баз вызвано необходимостью повысить безопасность российских военных объектов в Арабской Республике.

Военное присутствие России в Сирии

С сентября 2015 года Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки ИГ * по официальной просьбе Дамаска.

ВКС . В 2017 году Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. С этого времени на базе Хмеймим бессрочно размещается авиационная группа российских. В 2017 году Москва и Дамаск также подписали еще один документ, по которому вмогут базироваться до 11 российских кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.

Предполагалось также расширить судоремонтные возможности базы. Соглашение будет действовать 49 лет, а затем автоматически продлится еще на четверть века.