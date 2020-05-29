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Захарова прокомментировала разрыв отношений США и ВОЗ
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РИА Новости

Захарова прокомментировала разрыв отношений США и ВОЗ

23:55 29.05.2020 (обновлено: 00:04 30.05.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая -РИА Новости. Прекращением отношений со Всемирной организацией здравоохранения США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в этой сфере в то время, когда миру необходимо объединиться в борьбе с пандемией коронавируса, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, США "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".
"В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения", - сказала Захарова.
Она задалась вопросом: "Что могут США предложить миру взамен?"
"Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере", - заключила представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваДональд ТрампВОЗСШАВ мире
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