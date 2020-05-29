В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
"Сегодня офис директора национальной разведки рассекретил транскрипты, касающиеся генерала Флинна", - говорится в заявлении на сайте разведки.
При этом сами документы в открытый доступ пока не выложены. Телеканал Fox News сообщил, что документы будут представлены для ознакомления в конгресс.
Часть документов уже была рассекречена ранее предшественником Рэтклиффа на посту Ричардом Гренеллом.
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. Разговоры были перехвачены американской разведкой и привели к предположениям о "сговоре" Трампа с Россией, которые затем не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Флинн попал под суд и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах. Впоследствии Флинн отказался от признания вины, а минюст США попросил суд прекратить дело против Флинна, но суд не согласился и продолжает разбирательство.