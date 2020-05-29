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2020-05-29T23:54
https://ria.ru/20200529/1572205261.html
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
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РИА Новости

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

23:54 29.05.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
"Сегодня офис директора национальной разведки рассекретил транскрипты, касающиеся генерала Флинна", - говорится в заявлении на сайте разведки.
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При этом сами документы в открытый доступ пока не выложены. Телеканал Fox News сообщил, что документы будут представлены для ознакомления в конгресс.
Часть документов уже была рассекречена ранее предшественником Рэтклиффа на посту Ричардом Гренеллом.
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США. Разговоры были перехвачены американской разведкой и привели к предположениям о "сговоре" Трампа с Россией, которые затем не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Сам Флинн попал под суд и признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах. Впоследствии Флинн отказался от признания вины, а минюст США попросил суд прекратить дело против Флинна, но суд не согласился и продолжает разбирательство.
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Майкл ФлиннДональд ТрампСШАВ мире
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