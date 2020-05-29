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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T23:49
https://ria.ru/20200529/1572205222.html
В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_3bf79dadc8028f7bc4347eac1826a40c.jpg
РИА Новости

В мире число случаев коронавируса превысило 5,7 миллиона

23:49 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,7 миллиона, более 357 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 107 740 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекций, скончались 4354 человека. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 701 337, количество летальных исходов - 357 688.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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