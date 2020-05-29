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2020-05-29T23:44
https://ria.ru/20200529/1572205130.html
Роспотребнадзор выявил нарушения в трех московских "Леруа Мерлен"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570924322_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_e22f0d38d41a1b760e782146123def35.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор выявил нарушения в трех московских "Леруа Мерлен"

23:44 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМагазины "Леруа Мерлен" продолжают работать в условиях режима повышенной готовности в Москве
Магазины Леруа Мерлен продолжают работать в условиях режима повышенной готовности в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нарушения при дезинфекции помещений нашли в трех московских магазинах "Леруа Мерлен", но в настоящее время они уже устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, проверка, согласованная прокуратурой Москвы, была проведена в апреле 2020 года.
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"Во всех трёх проверенных магазинах сети были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства при осуществлении дезинфекционных мероприятий – нарушения порядка обеззараживания воздуха помещений и использования средств для дезинфекции", - говорится в сообщении.
По итогам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении и выдано предписание об их устранении, уточнили в пресс-службе.
"Выявленные нарушения устранены", - отметили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаЛеруа МерленФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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