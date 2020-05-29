Роспотребнадзор выявил нарушения в трех московских "Леруа Мерлен"

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

"Во всех трёх проверенных магазинах сети были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства при осуществлении дезинфекционных мероприятий – нарушения порядка обеззараживания воздуха помещений и использования средств для дезинфекции", - говорится в сообщении.