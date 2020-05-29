Роспотребнадзор выявил нарушения в трех московских "Леруа Мерлен"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нарушения при дезинфекции помещений нашли в трех московских магазинах "Леруа Мерлен", но в настоящее время они уже устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, проверка, согласованная прокуратурой Москвы, была проведена в апреле 2020 года.
"Во всех трёх проверенных магазинах сети были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства при осуществлении дезинфекционных мероприятий – нарушения порядка обеззараживания воздуха помещений и использования средств для дезинфекции", - говорится в сообщении.
По итогам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении и выдано предписание об их устранении, уточнили в пресс-службе.
"Выявленные нарушения устранены", - отметили в пресс-службе.
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